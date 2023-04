Carro é guinchado depois de ser deixado por horas em espaço de pizzaria em Rio Branco

Um veículo Renault Duster foi guinchado no começo da noite deste sábado, 29, após ser deixado por horas em espaço pertencente à Pizzaria D’Terra, localizada na Via Chico Mendes, na capital acreana.

Antes de acionar o guincho, os proprietários do estabelecimento pediram ajuda por uma rede social para que o proprietário fosse localizado e retirasse o carro, que já estava atrapalhando o funcionamento da pizzaria.

Posteriormente, um internauta fez postagem mostrando a polícia no local e o carro já sendo guinchado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Pelas imagens publicadas, é possível ver que já havia clientes sentados às mesas enquanto o carro começava a ser removido após ninguém aparecer para retirá-lo do local.

Contatado, o dono da pizzaria, Michel Marques, informou que o responsável pelo carro chegou ao local por volta das 19h30, quando o veículo já estava sendo guinchado.

“Deixou aqui por volta das 11 horas ou meio-dia e chegou às 19h30. Então eu tive que guinchar, infelizmente, pois nós fazemos muitas reservas, muita gente fazendo aniversário e já era 19h20. A polícia não pôde guinchar porque era em área privativa, então eu tive que pagar um guincho”, explicou.

O ac24horas apurou que o carro tem placa do município de Cruzeiro do Sul e está em nome de Kleyton Goes Passos, não possuindo restrição de roubo ou furto.