Rick Chesther fala da sua história de superação para acreanos

Foto: Sérgio Vale

O palestrante internacional Rick Chesther esteve pela segunda vez no Acre, desta vez na antiga FAAO, no Centro Universitário – U:verse, neste sábado, 29. Com assuntos voltados para o sucesso e empreendimento, o público lotou a plateia do espaço para ouvir sobre como obter resultados nos negócios.

Nascido no interior de Minas Gerais, ele inicia a apresentação dizendo que irá contar um pouco do tamanho de sua sorte, já que se considera um homem cheio disso.

Em seu diálogo direto com o público, Chesther conta sobre sua trajetória de vida, em que após ficar desempregado, decidiu empreender e começou a vender água mineral na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Mas antes disso, comenta que descobriu o que era empreender aos 7 anos de idade, ao ver um vendedor de verduras e por nunca ter comido carne, resolveu seguir os passos. Com os irmãos plantou alface e saía nas ruas com um carro de mão para vender o produto.

“Sou o cara mais simples do mundo, não subo nem no palco, porque isso deixa a gente achar que somos importante, mas somos todos iguais”, declarou.