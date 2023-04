Funcionária diz que segundo pacote de joias ficou em posse de Michelle Bolsonaro

Uma servidora do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH), órgão responsável pela destinação de presentes recebidos pela Presidência da República, afirmou em depoimento à Polícia Federal (PF) ter sido informada por um administrador do Palácio do Planalto que uma caixa com joias recebidas pela comitiva do ex-ministro Bento Albuquerque que viajou à Arábia Saudita foi entregue a Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama. Nesta terça-feira (25), Michelle disse a jornalistas que as joias foram recebidas no Alvorada e que ela não as recebeu em mãos. (leia mais abaixo)

Este conjunto de joias entrou no país na bagagem de Bento Albuquerque; uma outra caixa, que estava com seu assessor Marcos Soeiro, foi retida pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos (SP). O caso foi revelado pelo jornal “O Estado de S. Paulo” e confirmado pelo g1, que teve acesso aos depoimentos.

Marjorie de Freitas Guedes, que foi coordenadora do GADH entre outubro de 2020 e janeiro de 2023, disse à PF que ficou sabendo da existência de presente dado pela Arábia Saudita em outubro de 2021, por meio de um processo aberto no sistema usado para registrar trâmites relacionados ao acervo. De acordo com ela, não era comum que processos deste tipo fossem abertos antes do recebimento efetivo dos presentes.



Segundo Marjorie, este processo ficou parado até novembro de 2022, quando Erick Moutinho Borges, então coordenador-geral do GADH e chefe direto dela, informou que o órgão receberia uma caixa com joias dadas ao presidente.



O coordenador-geral informou a Marjorie que os itens seriam incluídos no processo interno aberto em outubro de 2021 e encaminhados para o acervo privado do presidente. De acordo com a funcionária, “por questões de segurança, considerando o alto valor dos objetos, o Chefe de Gabinete [Marcelo Vieira] determinou que as joias fossem destinadas ao Palácio da Alvorada”.



Um servidor do palácio foi ao GADH retirar os itens; pouco tempo depois, segundo relatou Marjorie, um administrador do Alvorada entrou em contato com ela “informando que a caixa com as joias já estava na posse da Primeira-Dama, Michelle Bolsonaro”.

Michelle confirma que joias foram recebidas no Alvorada

Nesta terça-feira (25), Michelle Bolsonaro disse a jornalistas em Brasília que não recebeu as joias em mãos e que elas estavam no Palácio da Alvorada. A ex-primeira-dama afirmou também que “foi tudo feito pelo trâmite administrativo”.

Após a divulgação inicial do caso das joias em reportagem do jornal “O Estado de S. Paulo”, em janeiro, Michelle comentou o caso em uma rede social. Ela escreveu: “Quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Meu Deus! Vocês vão longe mesmo hein?! Estou rindo da falta de cabimento dessa imprensa vexatória”.

Este comentário referia-se ao conjunto de joias que foi retido pela Receita Federal em Guarulhos; a existência do segundo pacote de joias sauditas, sobre o qual a servidora do GADH falou em depoimento, só se tornou pública no começo de março.

Ex-presidente depôs sobre joias

Jair Bolsonaro compareceu à Polícia Federal no início de abril para prestar depoimento no inquérito que apura a suposta prática de crime pelo ex-presidente no caso das joias milionárias. Ele afirmou que ficou sabendo da existência das joias em dezembro de 2022, mais de um ano após elas terem chegado ao país. Bolsonaro disse ainda que não se lembrava de quem o avisou da apreensão das joias pela Receita Federal.

Na quarta-feira (26), está previsto um novo depoimento do ex-presidente à PF, desta vez em inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília.