Bandidos armados promovem “caça” a rivais e criam pânico em escolas da Cidade do Povo

Na manhã desta terça-feira, 25, foi de terror e medo para moradores das quadras 06 e 09 e de duas escolas públicas no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, quando um bando armado, saiu atirando nas casas , em suposta “caçada” alucinante a rivais de facção .

No meio do fogo ficaram moradores de duas quadras do bairro e duas escolas públicas, Colégio Militar Wilson Barbosa e escola Estadual Ester Maia de Oliveira.

Casas ficaram com marcas dos tiros efetuados, cápsulas de balas espalhadas no asfalto e no canteiro de jardim que separa as ruas.

Crianças e adolescentes, idosos sendo socorridos em pânico pelos barulhos dos disparos.

A situação tem se agravado diariamente e a cada intervenção da polícia pessoas são presas e armas apreendidas, mesmo assim, a violência e a sensação de insegurança predominam naquela região.