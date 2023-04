Entregador de aplicativo fica em estado grave em colisão de duas motocicletas em Rio Branco

O motoboy identificado como João Ricardo Alves do Nascimento, de 18 anos, sofreu grave ferimento após colidir com outra motocicleta na noite deste domingo, 16, na Rua Lourenço Lopes, situada no bairro Chico Mendes, capital acreana.

Segundo informações de testemunhas, o motoboy trafegava em sentido oposto ao outro motociclista quando houve a colisão frontal.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para socorrer João Ricardo, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com traumatismo craniano moderado devido ao impacto, além de escoriações pelo corpo. Ele foi levado ao setor de trauma para melhores avaliações e se encontra estável. Já o outro envolvido no acidente não quis atendimento médico.