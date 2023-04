Acreano é morto a tiro no Espírito Santo e família faz vaquinha para trazer corpo

O jovem acreano Marcos Vinícius de Freitas, de 23 anos, foi assassinado a tiro na madrugada deste domingo, 16, no Estado do Espírito Santo, onde residia há pouco tempo quando saiu de Rio Branco em busca de melhor qualidade de vida e trabalho.

O crime foi cometido por um desconhecido, que teria atirado no acreano enquanto o jovem estava com o carro parado na estrada após o veículo ter sofrido uma pane. A caso ainda não está completamente esclarecido. Vinícius foi baleado e morto no local.

Familiares e amigos do Conjunto Rui Lino, onde ele residia na capital acreana, passaram a divulgar uma vaquinha para consegui trazer o corpo para Rio Branco através do Pix 68-98105-5266 (Vanderson Ricardo de Freitas, irmão de Marcos Vinícius).