Atético Acreano vence o Independência e divide a ponta com o Rio Branco

O Atlético-AC estreou com vitória na abertura do hexagonal final do Campeonato Acreano 2023. Neste domingo (16), o time celeste superou o Independência, de virada, por 3 a 1, em jogo disputado no estádio Florestão. O zagueiro Leandro Bahia (2x) e o volante Jefinho marcaram os gols da vitória do Galo Carijó. O Independência descontou com Tanque.

Como fica

Com a vitória sobre o Tricolor de Aço, o Atlético-AC soma os primeiros três pontos no returno e assume a vice-liderança, pois perde a posição de líder para o Rio Branco-AC no critérios de saldo de gols. Por outro lado, o Independência fica na quinta e penúltima colocação sem ponto somado.

Próximos jogos

Os dois times voltam ao gramado do estádio Florestão no meio de semana pela segunda rodada do returno. Na quarta-feira (19), o Atlético-AC faz o clássico diante do Rio Branco-AC, às 17h. Um dia depois (20), o Independência encara o Galvez, às 16h.