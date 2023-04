No apagar das Luzes, Humaitá arranca empate contra o Galvez no returno

Um gol nos acréscimos, anotado pelo zagueiro Jomar, salvou o Humaitá de estrear com derrota na disputa do hexagonal final do Campeonato Acreano 2023. O tricolor porto acrense perdia o duelo até os 51 minutos do segundo tempo, quando Jomar desviou a trajetória da bola para a rede do Imperador e deixou tudo igual. Radames fez o gol do Imperador Galvez.

Como fica

Com o empate, as equipes do Galvez e Humaitá somam o primeiro ponto no returno e dividem a terceira posição.

Próximos jogos

Os dois times jogam no Florestão no meio de semana. O Humaitá encara o São Francisco na quarta-feira (19), às 15h. Um dia depois (20), o Galvez pega o Independência, a partir das 16h.