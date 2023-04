Bandidos incendeiam casa de avó de membro do Bonde dos 13 na Baixada

Criminosos supostamente incendiaram na madrugada deste domingo, 16, a casa da avó de um integrante do Bonde dos 13, localizada na rua 2 de julho, no bairro Plácido de Castro, na Baixada da Sobral.

Os bombeiros foram acionados para controlar as chamas, pois a casa já estava totalmente consumida pelo fogo. Nenhum morador ficou ferido no incêndio criminoso.

A ação criminosa teria sido uma retaliação após o episódio ocorrido na semana passada onde Cleison Roberto da Cruz Juca, de 22 anos, pertencente ao B13, trocou tiros com Luck Paulo de Aguiar Rocha, de 27 anos, do CV. O tiroteio teria ocorrido na rua Eldorado. Os dois ficaram feridos e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Cleiton estaria indo a casa da namorada quando se deparou com Luck e iniciou uma série de disparos um contra o outro.

Luck levou a pior e encontra-se em estado grave na UTI do PS, sem estimativa de melhora. Nas ruas do bairro o que se comenta é a ação foi para expulsar todos os parentes de Cleison da região.