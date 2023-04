Gladson Cameli visita famílias atingidas por desmoronamento

O governador Gladson Cameli visitou neste domingo, 16, os moradores que tiveram suas casas desmoronada no bairro Cidade Nova, na rua Salgueiro, Beco Beira Rio, em Rio Branco.

Acompanhado do coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão e do representante da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Arlenilson Cunha, o chefe do Executivo garantiu aos moradores uma ação célere para incluir essas pessoas em programas habitacionais.

Até o momento não há o registro de desaparecidos nos desmoronamentos, pelo menos 6 casas foram derrubadas com a situação e cerca de 32 pessoas foram removidas.

“Conversando com os moradores, coloquei o governo à disposição, para junto com a prefeitura do município prestar toda assistência às famílias. Estamos atentos a situação de todas as 61 áreas da capital afetadas neste momento”, destacou Cameli.

De acordo com Falcão, o processo erosivo acontece muito rápido, e por isso o socorro não consegue chegar em tempo ágil. Além disso, cerca de 30 imóveis localizados no bairro estão passando por avaliação, enquanto pessoas ainda estão sendo removidas.