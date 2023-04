Acusado de integrar onda de assassinatos no município de Cruzeiro do Sul é preso no Juruá

Um jovem de 21 anos foi preso nesta quinta-feira, 13, no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul, acusado como o possível autor de um homicídio ocorrido em dezembro do ano passado. O crime foi o primeiro de uma série de crimes hediondos iniciados por ordem de organização criminosa e investigados pela Polícia Civil. Na época a vítima foi executada com treze disparos de arma de fogo.

A prisão foi pedida pelo delegado Rafael Távora com base numa robusta investigação iniciada pela Divisão de Proteção à Pessoa (DHPP) de Cruzeiro do Sul. O suposto autor, além de ser investigado por esse homicídio, também é indagado por outros crimes sob ordem da facção.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Rafael Távora, o preso em questão é mais um envolvido na onda de homicídios que ocorreram no Acre, especificamente em Cruzeiro do Sul.

“Com a prisão de hoje, totalizando sete prisões num curto espaço de tempo dos supostos autores de diversos crimes sob o jugo da facção, ou seja, a Polícia Civil deu uma resposta rápida e contundente a uma série de crimes gravíssimos perpetrados pela organização criminosa por intermédio dos seus membros”, destacou Rafael Távora.