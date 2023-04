Atriz sul-coreana Jung Chae-yul morre aos 26 anos; causa da morte ainda é desconhecida

A atriz sul-coreana Jung Chae-yul, conhecida pelo k-drama “Detetive Zumbi”, foi encontrada morta em sua casa na terça-feira (11). Ela tinha 26 anos e não há detalhes sobre a causa da morte. A confirmação veio da própria agência da artista, a Management S.

“A atriz Chae-yul se foi em 11 de abril de 2023. Rezamos para que Chae-yul, que sempre foi sincera em sua atuação, possa descansar em paz em um lugar acolhedor. Pedimos que não escrevam matérias especulativas ou espalhem rumores”, diz o comunicado da agência.

Também foi informado que a atriz terá um funeral privado, de acordo com os desejos da família.

Chae-yul começou sua carreira como modelo. Em 2016, participou do reality show “Devil’s Runway”. Com a repercussão do programa, também começou sua carreira na atuação e, em 2018, fez parte do elenco do filme “Deep”.

Seu papel de maior notoriedade foi no k-drama “Detetive Zumbi”, uma comédia policial disponível no Brasil pelo streaming Rakuten Viki.

A atriz estava filmando mais um trabalho,como protagonista do k-drama “Wedding Impossible”, adaptação de uma HQ sobre uma atriz que se casa, de mentira, com um homem gay.