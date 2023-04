Homem que feriu mulher a terçadadas e ameaçou esquartejar é preso em Rio Branco

Um homem, de 53 anos de idade, acusado de descumprir medidas protetivas de urgências e agredir fisicamente sua ex-esposa, foi preso na tarde dessa quarta-feira, 13, por Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Os crimes ocorreram no bairro Preventório, em Rio Branco, na residência da vítima.

O acusado usou um terçado para acertar a vítima várias vezes, dando-lhe golpes com a lateral do instrumento (panadas), inclusive no rosto, o que ocasionou diversas lesões. Além das agressões, o indiciado ameaçou a vítima, afirmando que “se você procurar a polícia vou esquartejar você e as crianças e jogar vocês no rio”.

O acusado já tem histórico de violência doméstica, apresentava medidas protetivas de urgência em seu desfavor, e foi formalmente indiciado em outro procedimento anterior. O preso, após ser interrogado, foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) onde ficará à disposição da Justiça.