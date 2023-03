PM recupera duas motocicletas e prende foragido no interior

Guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperam durante os serviços da noite de quarta-feira, 15, e desta quinta-feira, 16, duas motocicletas roubadas e prenderam um foragido da justiça.

A primeira ocorrência se deu em Sena Madureira, em que militares conseguiram recuperar uma Biz de placa NAC 7916. O veículo se encontrava em um terreno baldio.

O segundo veículo, uma CG 150 Titan de placa MZR 2037, foi localizado no bairro do Saboeiro em Cruzeiro do Sul. A moto foi encontrada abandonada próxima a uma igreja. Ninguém foi preso.

Último fato ocorreu no município do Bujari, em uma ação conjunta com a Polícia Civil. As equipes capturaram um foragido da justiça, um homem de 25 anos de idade.