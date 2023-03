Motorista de ônibus que colidiu em carreta vai a óbito

O motorista do ônibus pertencente à empresa Matriz, que saiu de Rio Branco às 7h desse sábado (4) com destino a Goiânia (GO), também está entre as vítimas fatais do trágico acidente que provocou ao menos 8 mortes neste domingo (5). Junior Cesar, de 63 anos, era natural de Goiânia.

Uma colisão ocorrida na BR-174, próximo ao Distrito de Caramujo, em Cárceres, a 250 km de Cuiabá (MT), tirou a vida de passageiros e deixou outros feridos.

Cerca de 39 pessoas saíram da capital acreanas no veículo. Destas, 28 seriam acreanas. O casal acreano Astrogildo Victor de Moura, de 72 anos, e Maira Alice de Araújo Barros também faleceu no acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mato Grosso informou que os passageiros que ficaram feridos foram encaminhados ao Hospital Region