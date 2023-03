Casal acreano está entre as vítimas fatais de acidente com ônibus em Mato Grosso

Astrogildo Victor de Moura, de 72 anos, e Maria Alice de Araújo Barros estão entre as vítimas fatais do acidente que aconteceu entre um ônibus e uma carreta neste domingo (5), na BR-174, próximo ao Distrito de Caramujo, em Cárceres, a 250 km de Cuiabá (MT).

O ônibus da empresa Matriz saiu do Acre no último sábado (4) com 39 passageiros. Destes, cerca de 28 seriam acreanos. O motorista do ônibus, identificado como Junior Cesar, de 63 anos, era natural de Goiânia e também faleceu no acidente. O veículo tinha como destino final o estado de Goiás.

Ao menos oito mortos foram confirmados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mato Grosso.

Segundo a PRF, os passageiros que ficaram feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Cáceres.O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local.