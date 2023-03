Matheus Hassen vibra com o gol da vitória do Estrelão sobre o Tigre

A vitória apertada do Rio Branco na estreia do Campeonato Acreano 2023 sobre o Plácido de Castro por 1 a 0, gol marcado nos acréscimos da etapa final pelo atacante Matheus Hassen, deixou não somente o torcedor estrelado preocupado com o futebol apresentado pela sua equipe, mas, também, o presidente Valdemar Neto, que deverá retornar ao mercado na buscar de reforços para a sequência da competição.

O próprio atacante Matheus Hassen reconheceu durante entrevista para o ge que o time não esteve bem no primeiro tempo, mas tratou de esquecer a postura da equipe para celebrar os três pontos conquistados da estreia.

– Tivemos um início abaixo do esperado, muita ansiedade e decisões equivocadas no último passe. Tivemos muitas chances de gols, graças a Deus conseguimos a vitória porque era muito importante começar vencendo, comentou o atacante para o ge.

Na terceira posição na tabela de classificação do grupo A, mesma pontuação de Humaitá e Independência, o Rio Branco-AC perde as duas primeiras posições da chave no critério saldo de gols (6 e 4 contra 1, respectivamente).

O próximo compromisso do Rio Branco-AC será contra o Independência no dia 21 de março, às 17h, no estádio Florestão, pela terceira rodada da competição.