Secretário da Fazenda do Acre também é alvo de nova operação da Polícia Federal

O secretário da Fazenda, Rômulo Grandidier, também foi um dos membros do primeiro escalão do governo do Acre que foi alvo da terceira fase da Operação Ptolomeu, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira, 9.

Agentes da Polícia Federal amanheceram na Sede da Sefaz e na casa de Grandidier. Bens do secretário foram apreendidos como uma caminhonete. Dinheiro também teria sido encontrado, mas os valores não foram divulgados.

Apesar de ser alvo da operação, o Superior Tribunal de Justiça não determinou o afastamento de Grandidier da função.