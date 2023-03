Covid é protagonista de mortes por síndrome respiratória aguda grave

O infectologista Marco Aurélio Sáfadi alertou que “ainda temos o Sars-Cov-2, que causa a Covid-19, como protagonista das hospitalizações e mortes” por Síndrome Respiratória Aguda Grave.

À CNN Rádio, ele destacou que o predomínio dos casos graves da doença é entre idosos de 65 a 75 anos.

Mesmo assim, o especialista destaca que “a despeito do aumento da circulação e casos do vírus”, hoje isso não se reflete no número de vítimas e hospitalizações.

“A doença tem um comportamento diferente e isso se deve ao efeito da vacina”, defendeu.

Sáfadi trouxe dados dos Estados Unidos, que começou há mais tempo a imunização com a vacina bivalente contra a Covid-19.

Segundo ele, o imunizante atualizado permite “resposta imune vigorosa” e, entre idosos, permitiu 12 vezes mais proteção em quem se vacinou com o composto do que quem não estava vacinado.