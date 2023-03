Copa do Brasil Sub-17: Andirá estreia hoje diante da Tuna Luso-PA

O Andirá estreia nesta quinta-feira (9) diante da Tuna Luso-PA, em jogo único pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. O duelo será realizado no estádio Francisco Vasques, em Belém (PA). Conforme o regulamento da competição, em caso de empate no tempo normal, o classificado será definido nas cobranças de pênaltis.

O Morcego para a partida não poderá contar com o técnico Léo Raches. O profissional está participando de um curso de treinadores oferecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o auxiliar técnico Mayderson Costa vai comandar o time morcegueiro à beira do gramado contra o time paraense. O profissional aproveitou a chegada um pouco mais cedo na capital paraense para realizar alguns ajustes na equipe em treino realizado na tarde dessa quarta-feira (8).

Outra baixa morcegueira para a partida será o atacante Iron, que fraturou a clavícula em amistoso na última sexta-feira (3). O atacante Fernandinho, que se recupera de uma lesão muscular, poderá aumentar a lista de desfalques. O jogador será reavaliado momentos antes do jogo por um fisioterapeuta para saber se terá condições de atuar, pelo menos, em um dos tempos do jogo.

Preparação

O Andirá vai para competição em parceria com o Santa Cruz, que está em processo final de filiação à Federação de Futebol do Acre (FFAC). O clube começou a preparação para o torneio nacional em janeiro. A chuva nessa época do ano e a falta de campos em condições mínimas para treinos atrapalharam o planejamento, segundo o técnico.