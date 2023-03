Colisão entre motocicletas deixa três feridos em Rio Branco

Uma colisão entre duas motocicletas deixou 3 pessoas feridas na noite desta segunda-feira (20), na rua da Sanacre, Bairro Santa Inês, em Rio Branco.

As vítimas foram identificadas como o policial penal Francisco Ivo da Costa Castelo Branco, 46 anos, Maycon Jackson de Moraes Simão, 37 anos, e Flávio de Oliveira, 36 anos e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável.

Segundo relatos de testemunhas, as vítimas trafegavam na rua da Sanacre quando o policial penal identificado por Francisco Ivo teria invadido a preferencial vindo causar o acidente. O policial chegou a frear na tentativa de evitar o acidente, mas devido a alta velocidade não foi possível.

As vítimas foram arremessadas no asfalto e as viaturas 06 e 04 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas para prestar socorro às vítimas.

Segundo os socorristas do Samu, Francisco Ivo teve fratura exposta no braço esquerdo e múltiplas escoriações pelo corpo. Já Maycon Jackson e Flavio de Oliveira, tiveram múltiplas escoriações.