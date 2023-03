Motociclista que bateu em buraco piora e fica em estado gravíssimo na UTI do PS

A motociclista Rivelli Franco de Macedo, de 40 anos, que colidiu sua motocicleta num buraco enquanto transitava na estrada de Porto Acre, teve piora no estado de saúde na noite dessa segunda-feira (20).

Ela chegou a ficar estável ao chegar ao pronto-socorro, no entanto, piorou e agora se encontra na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido ao traumatismo craniano sofrido com a queda.

Informações de populares apontam que ela bateu fortemente a cabeça no asfalto. O Ecos da Notícia foi ao local do acidente e identificou o buraco cujo condutor teria acertado com a moto.

Foi necessário atendimento de uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), já que a vítima estava com nível de consciência baixo e traumatismo craniano moderado, além de uma fratura na clavícula.