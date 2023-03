Caminhão cai em ribanceira na BR-364, próximo a Sena

Um caminhão foi encontrado tombado após cair numa ribanceira nas proximidades do quilômetro 87, da BR-364, no município de Sena Madureira, interior do Acre, na tarde desta segunda-feira (20).

Imagens enviadas ao Ecos da Notícia mostram que ninguém ficou ferido no local do acidente. Informações de testemunhas apontam que o condutor do caminhão teria pulado do veículo no momento em que percebeu que o caminhão iria cair na ribanceira.

Ainda de acordo com informações de populares que estavam na estrada, o motorista já teria se dirigido à capital, Rio Branco, logo após o acidente.

Um guincho foi ao local para puxar o caminhão de volta à estrada.