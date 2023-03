Sindicato de postos diz que há não risco de desabastecimento de combustíveis no Estado do Acre

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Acre – SINDEPAC – informou na tarde desta segunda-feira, 20, que não há risco de desabastecimento de combustíveis no momento no estado em razão da interdição da BR-364, ocorrida neste último domingo, 19.

De acordo com o presidente da entidade, Delano Lima e Silva, os postos de combustíveis do Acre continuam sendo reabastecidos por suas Distribuidoras (BR, Equador), que mantêm estoques regulares para atender seus revendedores durante toda esta semana.

“Segundo informações, até o final desta semana as obras na BR-364 ( Distrito de Extrema) serão finalizadas e o tráfego de veículos normalizado”, afirmou o representante do sindicato em nota enviada ao ac24horas.

A última atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF/RO) informou que policiais estão no local fazendo a segurança e prestando auxílio e orientação para quem se encontra parado na rodovia.

A PRF fez recomendação para que pessoas que têm viagens programadas por via terrestres entre os dois estados remarquem o deslocamento, ressaltando que o distrito de Extrema não possui infraestrutura para acomodar um grande número de pessoas.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT – também está no local realizando os estudos técnicos e topográficos para o início das obras. A intenção é construir um desvio para a liberação do tráfego.