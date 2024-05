Vereador empresta moto oficial e veículo é apreendido com homem condenado por tráfico de drogas

O presidente da Câmara de Vereadores de Capixaba, no interior do Acre, Jair Vieira Garcia, mais conhecido como “irmão Jair”, do MDB, virou alvo de polêmica depois que emprestou uma moto de propriedade da Câmara Municipal para um terceiro que fazia obras particulares em sua residência. Não fosse o bastante, o condutor da moto ainda tentou fugir da polícia utilizando o veículo oficial, que foi apreendido.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, uma guarnição policial fazia patrulhamento de rotina no ramal Brasil/Bolívia na manhã de ontem (6), quando avistou um homem conduzindo uma moto Yamaha Crosser Azul.

Ao dar ordem de parada, o motorista parou a moto, mas como não era possível fazer a verificação da legalidade do veículo por causa da falta de linha telefônica, os agentes de polícia ordenaram que o condutor seguisse a viatura policial até onde houvesse comunicação.

Em algum ponto do trajeto de volta até a área urbana, o motorista da moto tomou atitude inesperada e tentou fugir da polícia, sendo em seguida capturado e conduzido à delegacia da Polícia Civil, onde foi verificado que a moto é veículo oficial da Câmara Municipal de Capixaba e o condutor não faz parte do quadro de funcionários do município.

De acordo com uma publicação da Delegacia de Polícia Civil em Capixaba, em uma rede social, o condutor da moto já foi condenado por tráfico de quase 100kg de drogas e teria ido à Vila Mapajo – vilarejo fronteiriço com a Bolívia – comprar folha de cocaína.