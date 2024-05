Tribunal de Contas do Acre deve lançar edital de concurso com 50 vagas

O Tribunal de Contas do Estado do Acre encaminhou à Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 27, um projeto de lei que cria em sua estrutura 50 novos cargos efetivos de Analista de Tecnologia da Informação, Analista Administrativo e Analista Ministerial.

Conforme as providências para abertura de novo concurso público, o edital deve ser lançado ainda neste ano.

De acordo com a proposta assinada pelo presidente da Corte, conselheiro Ribamar Trindade, o TCE quer autorização da Aleac para 20 cargos de Analistas de Tecnologia da Informação, 20 cargos de Analista Administrativo e mais 10 de Analista Ministerial. Para ocupar os cargos, serão necessários a conclusão de ensino superior nas áreas demandadas.

Em seu despacho, Trindade argumenta que o TCE se encontra abaixo do limite de gastos com pessoal e a assunção futura das despesas com a realização de concurso público estará amparada nos limites financeiros e orçamentários consignados.

A proposta deve ser analisada nas comissões da Aleac ainda nesta terça-feira, 7, e deve ser votada nesta quarta-feira, 8.