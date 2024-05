Idoso reage a assalto, luta com bandido, toma faca e desfere vários golpes no peito de assaltante em Rio Branco

Taylon Mendes de Souza, de 20 anos, foi ferido com golpes de faca no peito em via pública na manhã desta terça-feira, 7, após tentar assaltar um idoso de 76 anos, na rua Euclides da Cunha, no bairro Esperança em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, o idoso, havia acabado de receber seu salário e, enquanto caminhava na rua, foi abordado pelo criminoso que queria roubá-lo. A vítima reagiu ao assalto e entrou em uma luta corporal com o bandido que puxou uma faca, após o bandido cair no chão o idoso conseguiu tomar a faca e desferiu vários golpes que atingiram o peito de Taylon, em seguida o idoso deixou o local.

Populares avistaram Taylon sangrando na via pública e muito irritado, xingando as pessoas, jogando pedras em cima de casas e fazendo gestos obscenos, e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou a ambulância de suporte avançado. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, estabilizaram Taylon e o encaminharam sob custódia policial ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave de saúde. Segundo o médico do SAMU, Taylon provavelmente perfurou o pulmão.

Ao dar entrada no hospital, Taylon se encontrava muito agitado na sala de trauma, ofendendo os funcionários e levantando-se da maca, impossibilitando os profissionais de ajudá-lo.

Policiais Militares do 1° Batalhão colheram as características do idoso e conseguiram encontrá-lo. A vítima relatou que estava caminhando na rua, quando o bandido começou a xingá-lo e se aproximou para roubar e que durante uma luta corporal, conseguiu tomar a faca e desferiu os golpes. O idoso foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para registrar o boletim de ocorrência e prestar esclarecimentos ao delegado.

Após receber alta médica, o bandido será encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos.

O caso será investigado inicialmente pelos agentes de polícia civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia Especializada.

Por: Davi Sahid