Enquanto diversos municípios lidam com as consequências da enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul, a previsão do tempo indica até segunda-feira (13) pode chover o dobro da média do mês de maio em grande parte do estado, segundo a Climatempo.

A série histórica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que no mês de maio a média de chuva no estado gaúcho é de 140 a 180 milímetros. No litoral Sul, a média fica entre 100 e 140 milímetros. Desta sexta-feira (10) até segunda-feira (13), porém, a previsão da Climatempo é de que algumas regiões acumulem até 330 milímetros de chuva.

Segundo o instituto de meteorologia, a região mais afetada deve ser a Serra Gaúcha — onde nascem rios que seguem para os Vales do Jacuí e Taquari e foram fortemente atingidos pelos temporais dos últimos dias.

O município de Caxias do Sul, que está dentre os 431 municípios afetados pelos temporais da última semana, acumulou cerca de 450 milímetros de chuva nos primeiros oito dias de maio. Até segunda-feira (13), a Climatempo prevê que chova aproximadamente 300 milímetros.

Segundo dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, pelo menos cinco óbitos foram confirmados no município desde o início da tragédia.

Ao todo, o governo estadual confirma 107 mortes, além de 134 desaparecidos e 754 feridos.