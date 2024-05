Whindersson Nunes arruma treta com apoiadores de Lula e Janja após crítica

Enquanto busca meios de ajudar a população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o comediante Whindersson Nunes se envolve em polêmicas com a direita e a esquerda nas redes sociais. Na mais recente delas, críticas a Lula e Janja provocaram a reação da esquerda.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, Whindersson comentou uma publicação do economista Pedro Rousseff com informações sobre a antecipação do Bolsa Família, Auxílio Gás e restituição do Imposto de Renda, anunciadas por Lula para o povo do RS. Na legenda, escreveu: “Vai pegar gelo, babão”.

A gíria “pegar gelo”, no contexto usado por Whindersson, tem o mesmo significado que “puxar o saco”. No entanto, a crítica que seria direcionada ao economista acabou sendo interpretada como um ataque às ações do governo.

Pedro Rousseff rebateu: “Ao invés de estar atento, compartilhando as medidas reais do Governo Federal para ajudar pessoas, está querendo like em cima de tragédia. Você e o Pablo Marçal estão prestando o mesmo serviço”.

“Qual é a necessidade desse ataque? Me diz? Lula está ajudando desde os primeiros momentos da tragédia. Você está sendo inconveniente e injusto”, criticou uma seguidora do comediante.

“Tá perdido no personagem né? Lula tá fazendo o que tem que ser feito. Há dias. Mas claro que o humorista que ficou sem brilho porque não apareceu como super herói agora fica puto”, atacou uma defensora do presidente.

Sobre Janja, o comediante repostou uma publicação da primeira-dama sobre a mobilização para salvar um cavalo ilhado. No vídeo, Janja caminha pelo Palácio do Planalto enquanto fala sobre o resgate.

Em sua postagem, Whindersson publicou, acima do vídeo, uma foto da atriz Jade Picon lavando roupas na margem de um rio, numa cena da novela Travessia, da Rede Globo. A ironia irritou militantes da esquerda, que saíram em defesa da primeira-dama.

“Vocês merecem a Michelle como primeira-dama, né? O que você queria, Whindersson? Que a Janja fosse resgatar o cavalo, sendo que ela não é bombeira e não é veterinária para ajudar no resgate de um cavalo? Pelo amor de Deus, vamos ter bom senso”, escreveu uma seguidora.

“Você também está limpinho aí só organizando doações e resgates, querido… Cadê você lá no meio da lama, então? Acho que você tá começando a bitolar, tá querendo medalha e não tá sabendo pedir”, comentou outro seguidor.

Em sua campanha por doações, Whindersson Nunes chegou a arrecadar R$ 3 milhões para a população atingida pelas enchentes no RS. Na segunda-feira (6/5), ele passou a direcionar as doações para os canais abertos pelo SOS Enchentes. O comediante também enviou ao estado oito balsas flutuantes montáveis para o resgate de animais ilhados, mas ainda tenta convencer as autoridades locais sobre a viabilidade e segurança das embarcações.