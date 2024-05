Na UTI, estado do advogado Romano Gouvea é grave

O estado de saúde do advogado Romano Gouvea é considera grave pelos médicos após ele sofrer um infarto e ter a situação de saúde agravada por um acidente de trânsito que sofreu no momento em que quando era levado ao Pronto-Socorro da capital acreana, na noite de ontem (9). (LEIA AQUI)

Na manhã desta sexta-feira, 10, a reportagem do ac24horas teve informações sobre o estado de saúde do advogado, que continua extremamente preocupante.

Romano está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do PS e está em Intubação Orotraqueal (IOT), que é um procedimento médico que visa estabelecer o controle definitivo da via aérea e é indicado quando existe Insuficiência respiratória aguda e oxigenação ou ventilação inadequadas.

Como ainda não se passaram 24 horas do infarto, Gouvea será reavaliado hoje. Um novo boletim médico deve ser divulgado às 16 horas.

A esposa do advogado, Mikaele Marques, falou ao ac24horas e agradeceu a populares que, após o acidente, fizeram massagem cardíaca em seu esposo. “Na mesma hora, populares prestaram os primeiros socorros com a massagem, que foi fundamental para meu esposo não ir a óbito. Agradeço de coração. Nesse momento, o que a gente pede é oração pela recuperação do meu esposo”, afirmou. Romano Gouvea é um dos advogados criminalistas mais conhecidos do Acre.