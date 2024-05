Dorival Júnior convoca Seleção Brasileira de Futebol para a Copa América; veja a lista

A Seleção Brasileira está convocada para a Copa América. Nesta sexta-feira (10), o técnico Dorival Júnior anunciou na sede da Confederação Brasileira de Futebol a lista de convocados para o torneio que será disputado nos Estados Unidos, além dos amistosos prévios à competição.

O Brasil enfrentará México, no dia 8 de junho, e EUA, no dia 1 de junho, antes da Copa América. A estreia na competição continental está marcada para o dia 24 do mesmo mês, contra a Costa Rica, em Los Angeles, na Califórnia.

A equipe comandada por Dorival Júnior ainda enfrentará Paraguai e Colômbia na fase de grupos.

Esta foi apenas a segunda convocação do treinador à frente da Seleção Brasileira. Na primeira, o ex-técnico comandou o Brasil nos amistosos diante de Inglaterra e Espanha. Contra os ingleses, vitória por 1 a 0, em Wembley, com gol de Endrick. No duelo com os espanhóis, empate por 3 a 3 no Santiago Bernabéu.

Veja a lista de convocados para a Copa América

•Goleiros: Alisson, Bento e Ederson

•Defensores: Danilo, Yan Couto, Guilherme Arana, Wendell, Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos

•Meio-campistas: Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes, Lucas Paquetá

•Atacantes: Endrick, Evanilson, Gabriel Martinelli, Rafinha, Rodrygo, Savinho, Vinicius Júnior