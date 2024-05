Rota da Qualidade realiza fiscalização em postos de combustível de Tarauacá

Por meio do programa governamental Rota da Qualidade, técnicos do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) realizaram, na última semana, uma operação para fiscalizar os postos de combustível de Tarauacá.

Toda a ação teve como intuito analisar a precisão das bombas, qualidade dos combustíveis e preços praticados nos postos da cidade. Após uma inspeção detalhada constatou-se, entre outros quesitos, que todos estabelecimentos visitados estão operando na normalidade.

O chefe de fiscalização do Procon/AC, John Lynneker Rodrigues, explica que a fiscalização é importante para assegurar que o consumidor está realmente recebendo a qualidade e a quantidade certa de combustíveis comercializados.

“Essa fiscalização tem um cunho muito importante para a população local, pois visa proteger os direitos dos consumidores para que não sejam lesados”, explicou.

A coordenadora da Divisão Regional do Procon Tarauacá-Envira enfatiza que a fiscalização nos postos da cidade é fundamental para assegurar a qualidade dos combustíveis, proteger os direitos dos consumidores, garantir a segurança e promover a sustentabilidade ambiental.

“Continuar a investir em inspeções rigorosas é essencial para manter a confiança do público e assegurar um mercado justo e transparente”, afirmou.

A ação fiscalizatória em postos de combustíveis está sendo desenvolvida em todo o estado, e é possibilitada por meio de um termo de cooperação assinado entre o Procon/AC e a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Em caso de dúvidas ou de denúncias, os consumidores podem procurar a unidade do Procon em Tarauacá, localizada na Rua Justiniano de Serpa, nº 69, Centro, que atende ao público de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Os interessados também poderão ter acesso ao atendimento do Procon/AC, por meio da plataforma consumidor.gov.br, do Disque-denúncia 151, ou pelo telefone/WhatsApp: 3223 7000.