Ieptec disponibiliza 27 vagas no curso de costureira do Programa Mulheres Mil

O governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), disponibiliza 27 vagas para o Curso de Costureira de Máquina Reta e Overloque, do Programa Mulheres Mil. As matrículas estão abertas de 20 a 31 de maio, de forma presencial.

O público-alvo do curso são mulheres que residem em Rio Branco ou regiões circunvizinhas, e que tenham 16 anos ou mais.

Para realizar a matrícula, as interessadas precisam estar munidas de uma foto 3×4, cópias do RG, CPF, além dos comprovantes de endereço, de escolaridade e de dados bancários. Para fazer a matrícula também é necessário possuir Cadastro do Credor.

O Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) em Serviços Campos Pereira é a unidade descentralizada do Ieptec responsável pelo curso, e também é o local onde estão sendo realizadas as matrículas. O Campos Pereira está localizado à rua José Brandão, nº 49, bairro Bosque (prédio do antigo Colégio Vitória), em Rio Branco. O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 13 às 17h.

As aulas serão presenciais e acontecerão de segunda a quinta-feira, das 18h às 21h, com início no dia 10 de junho.