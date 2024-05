Menos de um mês após vender as ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno pode abrir mão de mais um negócio no futebol. O ex-jogador recebeu proposta para vender o Valladolid, clube espanhol do qual é dono desde 2018.

Segundo a rádio Cadena SER, da Espanha, a empresa interessada no clube espanhol é a construtora INEXO, da mesma cidade. A proposta é de quase 29 milhões de euros (R$ 153 milhões na cotação atual) por 66% das ações.

Na oferta de compra, a construtora se comprometeu a comprar os 16,77% restantes de Ronaldo até 2030. Os valores podem chegar a 10 milhões de euros (R$ 55 milhões) caso a equipe esteja atuando na elite. Se estiver na Série B, esse valor cai pela metade.

Além dos valores citados, a INEXO ofereceu um bônus para a atual temporada. Caso o Valladolid suba para a LALIGA, a empresa realizaria um pagamento de 8 milhões de euros (R$ 44 milhões). Caso a equipe siga na segundona, o bônus seria de 3 milhões de euros (R$ 16 milhões).

Vale lembrar que Ronaldo anunciou que “Valladolid é o próximo (a ser vendido)”, na coletiva em que oficializou a venda do clube minero para o empresário Pedro Lourenço.