Inscrições para o Encceja 2024 terminam nesta sexta-feira (10)

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) terminam nesta sexta, 10. Jovens e Adultos que não terminaram o ensino fundamental ou médio e que desejam obter a certificação em alguma dessas modalidades podem se inscrever pelo site enccejanacional.inep.gov.br.

O Encceja é uma prova aplicada anualmente pelo Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As inscrições são gratuitas e as provas, que serão aplicadas no dia 25 agosto, avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar e ao longo da vida.

No Acre, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE) e o Instituto Federal do Acre certificam os candidatos por meio do exame. Em 2023, cerca de 5.050 pessoas solicitaram certificação para o ensino médio e mais de 1.600 para o fundamental pela SEE.

O chefe do Departamento de Educação de Jovens e Adultos da SEE, Jessé Dantas, ressalta a importância da prova: “O Encceja é uma oportunidade e proporciona que milhares de pessoas que não tiveram possibilidade de terminar os estudos em idade adequada possam, enfim, obter o seu diploma”, destaca.