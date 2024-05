Fluminense anuncia volta do zagueiro Thiago Silva; saiba quando ele poderá jogar

O monstro voltou. O Fluminense anunciou, nesta terça-feira (7), a contratação do zagueiro Thiago Silva, que está no Chelsea. O jogador de 39 anos de idade assinou contrato até junho de 2026 e vai vestir a camisa 3.

O vínculo do atleta com a equipe inglesa vai até o fim da atual temporada europeia, por isso, o brasileiro só poderá atuar em jogos pelo clube a partir do dia 10 de julho, quando será aberta a janela de transferências internacionais.

O jogador vestirá a camisa do Flu a partir da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e oitavas de final da Copa Libertadores.

Thiago Silva atuou nas categorias de base do Fluminense até 2000 e voltou ao clube carioca em 2006 e ficou até 2009, quando foi para o Milan-ITA. Ficou no time italiano até 2012 e foi para o Paris Saint-Germain, equipe que defendeu por oito anos até ir para o Chelsea, em 2020.

#OMonstroVoltou mesmo, tá?

E pra confirmar, ele vai trocar uma ideia com vocês e com o presidente Mario Bittencourt daqui a pouco, às 11h15, no instagram oficial do Flu! pic.twitter.com/O2EGWTW3jS

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 7, 2024



Conquistou a Copa do Brasil pelo Fluminense em 2007, uma Serie A e uma Supercopa Italiana no Milan. Pela equipe francesa, tem sete títulos da Ligue 1, cinco Copas da França, seis Copas da Liga e cinco Troféus dos Campeões.

No Chelsea, foi campeão da Champions League em 2021, do Mundial de Clubes e da Supercopa da Uefa.

Pela Seleção Brasileira, o zagueiro disputou quatro Copas do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022), conquistou medalhas de bronze e de prata nas Olimpíadas de 2008 e 2012, respectivamente. Foi campeão da Copa América em 2019 e da Copa das Confederações em 2013.

Thiago Silva na temporada 23/24 (Chelsea):

35 jogos

2835 mins jogados (81′ por jogo)

4 gols

1 assistência

38 desarmes

12 faltas

238 ações defensivas

66% duelos ganhos

95% acerto no passe

Dados: Sofascore

Mapa de calor do Thiago silva na temporada 23/24 (Chelsea)