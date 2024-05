CBF adia jogos de clubes do Rio Grande do Sul até 27 de maio; veja relação de partidas

A Confederação Brasileira de Futebol decidiu adiar os jogos envolvendo clubes gaúchos, seja na condição de mandante ou visitante, até o próximo dia 27 de maio.

A decisão da CBF foi comunicada nesta terça-feira (7), depois que a Federação Gaúcha de Futebol encaminhou à entidade um ofício pedindo que as partidas de equipes do estado por competições nacionais fossem suspensas. No total, considerando futebol masculino, feminino e de base, 43 jogos foram adiados (veja abaixo a relação completa dos confrontos).

“A CBF, na condição de entidade organizadora das competições nacionais, e atenta às suas funções institucionais, bem assim ao esforço humanitário que o momento reclama, reafirma seu irrestrito apoio às autoridades para que todas as medidas e ações sejam adotadas em benefício da população gaúcha, cujo socorro é a prioridade máxima”, publicou a confederação em seu site oficial.

“Diante do atual cenário, tendo recebido na noite de 06 de maio de 2024 o ofício no. 57/2024, oriundo da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados, a CBF informa que ficam adiadas todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande de Sul nas competições nacionais, como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 de maio de 2024.”

Com as chuvas que assolam o Rio Grande do Sul desde a última semana, os centros de treinamento de Grêmio e Internacional, assim como os estádios dos dois clubes, ficaram alagados.

Desde o início da semana passada, as fortes chuvas afetaram 388 municípios gaúchos, segundo o último balanço divulgado pelo governo. Até o momento, foram confirmadas 90 mortes, além de 132 desaparecidos e 361 feridos.

Jogos adiados da Série A do Brasileirão

•Atlético-MG x Grêmio (11/5, sábado – Arena MRV)

•Internacional x Juventude (13/5, segunda-feira – Beira-Rio)

•Fluminense x Juventude (19/5, domingo – Maracanã)

•Grêmio x Red Bull Bragantino (19/5, domingo – Arena do Grêmio)

•Cuiabá x Internacional (19/5, domingo – Arena Pantanal)

•Internacional x São Paulo (25/5, sábado – Beira-Rio)

•Juventude x Vitória (26/5, domingo – Alfredo Jaconi)

•Flamengo x Grêmio (A definir)

Jogos adiados da Série C do Brasileiro

•Caxias-RS X Confiança-SE (11/5, sábado – Estádio Centenário)

•Ferroviário-CE X São José-RS (11/5, sábado – Estádio Presidente Vargas)

•Ypiranga-RS X Figueirense-SC (13/5, segunda-feira – Estádio Colosso da Lagoa)

•Botafogo-PB X São José-RS (18/5, sábado – Estádio Almeidão, João Pessoa)

•Ypiranga-RS X Caxias-RS (19/5, domingo – Estádio Colosso da Lagoa)

•Aparecidense-GO X Ypiranga-RS (25/5, sábado – Estádio Aníbal B. de Toledo)

•São José-RS X Athletic-MG (26/5, domingo – Estádio Francisco Noveletto)

•Tombense-MG X Caxias-RS (27/5, segunda-feira – Estádio Antônio G. de Almeida)

Jogos adiados da Série D do Brasileiro

•Avenida-RS x Novo Hamburgo-RS (11/5, sábado – Estádio dos Eucaliptos)

•Cianorte-PR x Brasil-RS (11/5, sábado – Estádio Albino Turbay)

•Avenida-RS x Cianorte-PR (18/5, sábado – Estádio dos Eucaliptos)

•Novo Hamburgo-RS x Brasil-RS (18/5, sábado – Estádio do Vale)

•Cianorte-PR x Novo Hamburgo-RS (25/5, sábado – Estádio Albino Turbay)

•Brasil-RS x Avenida-RS (26/5, domingo – Estádio Bento Freitas, em Pelotas)

Jogos adiados da Copa do Brasil

•Internacional x Juventude (10/5, sexta-feira – Beira-Rio)

•Grêmio x Operário/PR (22/5, quarta-feira – Arena do Grêmio)

•Athletico-PR x Ypiranga/RS (22/5, quarta-feira – Ligga Arena)

•Juventude x Internacional (22/5, quarta-feira – Alfredo Jaconi)

Jogos adiados do Brasileiro Feminino A1

•Avaí/Kindermann x Internacional (12/5, domingo – Estádio Carlos Alberto Neves)

•Grêmio x América-MG (12/5, domingo – Estádio Airton Ferreira da Silva)

•Atlético-MG x Grêmio (18/5, sábado – Estádio SESC Venda Nova)

•Internacional x Red Bull Bragantino (19/5, domingo – Estádio SESC Protásio Alves)

Jogos adiados do Brasileiro Feminino A2

•Bahia x Juventude (11/5, sábado – CT Evaristo de Macedo)

•Juventude x Mixto-MT (18/5, sábado – Estádio Montanha dos Vinhedos)

•Minas Brasília-DF x Juventude (25/5, sábado – Estádio Bezerrão)

Jogos adiados do Brasileiro Feminino A3

•Coritiba x SERC Brasil-RS (11/5, sábado- CT Bayard Osna)

Jogos adiados do Brasileiro Sub-20 masculino

•Grêmio x Corinthians (15/5, quarta-feira – Estádio Airton Ferreira da Silva)

•Fortaleza x Internacional (16/5, quinta-feira – Estádio Presidente Vargas)

•Santos x Grêmio (22/5, quarta-feira – CT Rei Pelé)

•Internacional x Botafogo (23/5, quinta-feira – A definir)

Jogos adiados do Brasileiro Sub-20 feminino

•América-MG x Internacional (9/5, quinta-feira – Estádio SESC Venda Nova)

•Grêmio x Red Bull Bragantino (10/5, sexta-feira – Estádio Airton Ferreira da Silva)

•Internacional x Santos (15/5, quarta-feira – Estádio SESC Protásio Alves)

•Ferroviária-SP x Grêmio (16/5, quinta-feira – Estádio Hudson Back Ferreira)

•Grêmio x Internacional (23/5, quinta-feira – Estádio Airton Ferreira da Silva)