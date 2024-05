Ex-técnico do Independência é encontrado morto em casa

O ex-treinador do Independência e treinador de goleiro, Jean Sacramento, 58 anos, foi encontrado morte nessa terça-feira, 7, em sua residência, localizada no município de Senador Guiomard.

Sacramento, apesar de ser baiano de nascimento, morava há muitos anos no Acre, era aposentado do Exército Brasileiro e, além de desportista, atuava na política, onde foi chegou a ser cargo comissionado do governo recentemente.

Jean passou por alguns clubes importantes do Acre como o Atlético Clube Juventus e Independência, onde chegou treinar o time profissional. Um dos orgulhos profissionais era ter sido treinador na base do Juventus do goleiro Weverton do Palmeiras.

Segundo amigos próximos, Jean convivia com um quadro sério de depressão. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.