Bolsonaro posta vídeo caminhado por corredor de hospital e diz que está “sob controle”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado em um hospital de São Paulo desde a última segunda-feira (6), afirmou em vídeo que sua questão de saúde está “sob controle”.

No vídeo, publicado em suas redes sociais, Bolsonaro diz que está bem e que “brevemente voltará às atividades”. Nas imagens, ele aparece caminhando no corredor do hospital, acompanhado de uma profissional.

O político deu entrada em uma unidade hospital em Manaus, no domingo (5), para tratar um quadro de erisipela – doença inflamatória que atinge a pele – no membro inferior esquerdo. No dia seguinte, ele foi transferido ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Entenda o que é erisipela

Erisipela é uma doença inflamatória que atinge a pele e pode afetar o tecido celular adiposo (camada de gordura da pele). É causada por uma bactéria que se propaga por vasos linfáticos e atinge, em sua maioria, os membros inferiores.

A doença é mais comum em idosos e pessoas com diabete ou obesidade.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, os sintomas iniciais da inflamação podem incluir mal-estar, fadiga, calafrios, febre, náuseas e vômitos.

Junto com os sinais na pele, o paciente pode sentir também dor, aumento da temperatura no local afetado, vermelhidão e inchaço no membro infectado.

Casos mais graves da infecção podem envolver bolhas e feridas de necrose e, inclusive, causar infecção generalizada com risco de morte.

*com informações de Renata Souza e Gabriela Maraccini, da CNN