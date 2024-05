Atalanta impõe 1ª derrota da temporada ao Bayer Leverkusen e fatura Liga Europa

Com show de Ademola Lookman, a Atalanta venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0, na final da Liga Europa, colocou ponto final na invencibilidade de 51 jogos do time de Xabi Alonso, e conquistou o primeiro título continental de sua história. O time italiano abriu o placar logo aos 12 minutos, com Lookman se antecipando à marcação de Palacios para finalizar na área. Aos 26, o atacante nigeriano marcou seu segundo gol, dando uma caneta no volante adversário e finalizando colocado da entrada da área. Já na segunda etapa, o camisa 11 marcou o terceiro, pedalando e finalizando forte de pé esquerdo.

MOMENTO HISTÓRICO

A Atalanta quebrou a série invicta de 51 jogos do Bayer Leverkusen e conquistou o torneio pela primeira vez. É o primeiro título internacional da equipe e apenas o segundo de expressão do clube. A Liga Europa é apenas o oitavo título em mais de 100 anos de história da Atalanta. Campeã seis vezes da Série B italiana, a Dea (Deusa em italiano), como é conhecida, ergueu a Copa da Itália em 1962/63. Desde então, não levantava nenhum troféu de primeiro escalão.

QUEM É LOOKMAN?!





A Atalanta teve grande atuação e conseguiu controlar o forte time do Bayer Leverkusen, que não perdia há 51 jogos. Apesar disso, o grande nome da final foi Ademola Lookman. O jogador nigeriano, de 26 anos, teve ótima atuação e foi decisivo com três gols. Nascido na Inglaterra, com naturalização pela Nigéria, o atacante foi revelado pelo Charlton Athletic e teve passagens pelos ingleses Everton, Fulham e Leicester, além do alemão RB Leipzig, antes de chegar à Atalanta há dois anos.



FIM DA INVENCIBILIDADE

Se o Bayer Leverkusen fazia uma temporada perfeita, com o título invicto da Bundesliga, e evitando tropeços com gols nos últimos minutos, nesta quarta-feira foi diferente. Ao longo da temporada foram 18 gols após os 45 minutos do seudno tempo, mas na final da Liga Europa a equipe foi controlada pela Atalanta e não teve forças para reagir após sair atrás no placar. É o fim de uma sequência de 51 jogos sem perder. O futebol europeu segue sem ver um time disputar uma temporada completa sem derrota.

COROAÇÃO DE GASPERINI

Há oito temporada no comando da Atalanta, Gian Piero Gasperini enfim consegue consolidar o ótimo trabalho em troféu. O treinador, que já chegou a levar a equipe a fases de mata-mata da Champions League em temporadas anteriores, supera a saída de jogadores importantes e volta a fazer ótima campanha. Após o quarto lugar no Campeonato Italiano e vice-campeonato na Copa da Itália, a Atalanta de Gasperini se sagra campeã da Liga Europa.