Itália leva susto, mas vence Albânia na estreia da Eurocopa

O meio-campista albanês Bajrami aproveitou e fez o gol mais rápido da história da competição.

Mas os atuais campeões da Euro retomaram as rédeas da partida e conseguiram a virada ainda na primeira etapa, com Bastoni e Barella, confirmando o favoritismo e garantindo os três pontos para a Azzurra no equilibrado Grupo B, que ainda conta com Espanha e Croácia.