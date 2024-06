O jogo

A partida ficou marcada pelo início avassalador da Espanha, que abriu o placar logo aos 28 minutos com Morata, após bela jogada individual do atacante. Apenas quatro minutos depois, Fabián Ruiz ampliou a vantagem com um lindo gol de fora da área. No finalzinho do primeiro tempo, Carvajal cabeceou para as redes após cruzamento primoroso de Lamine Yamal.

Mesmo diante do placar adverso, a Croácia buscou reagir na etapa final e teve uma grande chance de descontar com um pênalti marcado aos 32 minutos. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro Michael Oliver anulou o gol croata por invasão de área antes da cobrança de Petkovic.

Estatísticas

As estatísticas comprovam o domínio espanhol com 65% de posse de bola, 11 finalizações certas contra 5 da Croácia, além de vantagem em passes completados (382 a 446) e cruzamentos certos (3 a 4).

As duas seleções voltam a campo na próxima semana. A Croácia enfrenta a Albânia na quarta-feira (19). Já a Espanha mede forças contra a atual campeã, Itália, na quinta-feira (20).