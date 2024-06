Rio Branco perde e segue fora do G-4 do Grupo A1 da Série D

Na estreia do técnico Marcelo Brás, no comando técnico do Rio Branco, o Estrelão sofreu o seu quarto revés na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Na tarde desta sábado (15), no estádio Aluízio Ferreira, na capital rondoniense, o Porto Velho superou o Estrelão por 2 a 0. Os gols da vitória da equipe da Locomotiva foram marcados na etapa complementar de partida. João Victor, aos 26 minutos, abriu o placar e, aos 44 minutos, Bidick.

Tabela

Com o revés, o Rio Branco segue fora do G-4 e aparecendo apenas na sexta posição na tabela de classificação do grupo A-1, com 11 pontos ganhos, mesma pontuação das equipes do Trem-AP e Manaus-AM, mas com um jogo a mais. Por outro lado, o Porto Velho-RO segue com folga na vice-liderança da chave, com 18 pontos ganhos.

Próximos jogos

O Rio Branco recebe no próximo dia 22 de junho, no estádio Florestão, o Trem-AP, às 19h. O duelo será pra lá de decisivo para o time estrelado e novo revés deixará o time praticamente fora da briga por uma vaga no G-4 da Grupo A1. Um dia depois (23), o vice-líder Porto Velho-RO, recebe, no estádio Aluizio Ferreira, às 17h (de Brasília), a equipe do Princesa do Solimões-AM.

Neste domingo (16), dois jogos sequenciam os jogos do Grupo A1: Manaus-AM x São Raimundo/RR e Humaitá x Manauara-AM. Na segunda-feira (17), o Trem-AP recebe o Princesa do Solimões-AM.