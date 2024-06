Gladson Cameli entrega insígnia de Grau Comendador a Donatinho, filho do ilustre João Donato

João Donato de Oliveira, conhecido no meio musical como Donatinho, filho do ilustre João Donato, acreano ícone da Música Popular Brasileira e um dos pioneiros da Bossa Nova, recebeu na tarde deste sábado (15), das mãos do governador Gladson Cameli, a insígnia de Grau Comendador da Ordem da Estrela do Acre, in memoriam. A homenagem reconhece a contribuição significativa de João Donato à cultura e à história do estado.

A Ordem da Estrela do Acre é uma distinção dada a personalidades que se destacaram por suas contribuições ao desenvolvimento do Estado ou por atuações decisivas em favor da população acreana. João Donato faleceu em 17 de julho de 2023, após enfrentar problemas de saúde, incluindo uma infecção pulmonar.

Donatinho revelou que a homenagem ao seu pai é merecida, considerando que ele foi um dos grandes artistas tanto no âmbito local quanto nacional. Segundo ele, em agosto, deverá voltar ao Acre para prestar um tributo ao pai pelos 90 anos que João Donato completaria.” Então, eu acho que é muito legal essa iniciativa. Muito obrigado, porque só assim a gente consegue dar destaque para quem merece. O João Donato, realmente, não sei se é, mas acho que é o maior artista da música do Acre. Então, muito obrigado; eu estou muito feliz de estar aqui. Neste ano em que Donato completaria 90 anos, eu espero voltar aqui em agosto para a gente fazer uma grande festa em homenagem a ele, um grande tributo. E é isso, muito obrigado”, discursou.

Quanto à homenagem ao artista acreano, Gladson Cameli destacou que a honraria visa valorizar a contribuição de Donato ao estado do Acre ao longo de sua trajetória. ‘Para mim, ser governador em um momento como este é muito gratificante porque temos que resgatar e valorizar as pessoas que contribuíram com nosso estado. Eu afirmo que o estado do Acre não pertence a um grupo político ou a um partido específico; ele pertence a todas as famílias, às pessoas, homens e mulheres que aqui vivem, nasceram ou escolheram para viver e trabalhar’, declarou.

João Donato, que veio ao mundo em 1934 na capital acreana, foi uma figura central na difusão da música brasileira internacionalmente. Como pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor, lançou seu primeiro álbum ‘Chá Dançante’ em 1956, sob a direção musical de Tom Jobim. Ele se estabeleceu como um dos precursores da bossa nova, colaborando com grandes nomes como João Gilberto, Chico Buarque, Gilberto Gil e Cazuza. Em 2010, Donato foi laureado com o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Jazz pelo seu trabalho em ‘Sambolero’.