Hasteamento da bandeira e desfile cívico marcam os 62 anos de emancipação do Acre

O Acre celebra 62 anos de elevação à categoria de Estado, e o governo promoveu um grande evento na tarde deste sábado (15), no Calçadão da Gameleira, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco. A cerimônia contou com a presença de representantes de diversas instituições, órgãos públicos, alunos dos colégios militares, populares, músicos e autoridades.

A programação do evento incluiu o hasteamento da bandeira e um desfile cívico-militar. O Acre foi elevado à categoria de Estado em 1962, quando o então presidente do Brasil, João Goulart, assinou em Brasília (DF) a lei que transformou o território federal do Acre em estado. A legislação foi proposta pelo deputado federal José Guiomard dos Santos.

O governador Gladson Cameli, como de costume, chegou acompanhado do filho, Guilherme Camel, disse que a festividade representa um marco na história do Acre, além de mencionar as dificuldades enfrentadas no seu primeiro mandato, como, por exemplo, a pandemia. “E é por isso que eu peço sempre para que as pessoas não desistam de sonhar, não desistam de questionar, não desistam de cobrar. Cabe à função do Executivo ouvir e transformar o Acre em um estado de oportunidades”, afirmou.

Na oportunidade, o chefe do executivo acreano garantiu que deverá manter o equilíbrio financeiro da máquina pública. ‘Eu sempre tenho dito e vou permanecer mantendo sempre o equilíbrio financeiro do Estado, gerando oportunidades de emprego e renda, sem esquecer da saúde financeira e olhando sempre para as pessoas. Esse é o grande desejo de um Estado aberto para todos, opinário e democrático. E o Acre está num caminho hoje onde os próprios números, não sou eu que digo, são as pesquisas que mostram que avançou em várias áreas; precisamos avançar muito’, declarou.

Um dos momentos mais marcantes da solenidade foi a homenagem in memoriam a João Donato, que recebeu a insígnia de Grau Comendador da Ordem da Estrela do Acre. A honraria foi entregue ao seu filho, Donatinho. Além de Donato, foram condecorados a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), Waldirene Oliveira da Cruz Lima Cordeiro, com o Grau Grande Oficial, e o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho, com o Grau Comendador. As homenagens foram oficializadas pelos decretos nº 7.089-P e nº 7.090-P, respectivamente.

O prefeito Tião Bocalom, presente na solenidade, fez exaltações ao desenvolvimento do Acre nos últimos anos. Contudo, ele mencionou a necessidade do estado avançar nas demais áreas críticas, como, por exemplo, desenvolvimento humano. ‘O acreano tem demonstrado o seu potencial de guerra, de luta; já vencemos alguns atrapalhos pelo meio da vida acreana, mas temos muitos ainda para vencer. Nosso Acre é um estado que, segundo a própria Embrapa, possui algumas das melhores terras do Brasil, dos melhores climas do Brasil, e nós precisamos continuar nessa onda. Lembrando que foi no teu governo, governador, que o Acre pôde mostrar ao país que nós podemos criar. E foi no governo do senhor que nós demos a liberdade necessária para que a iniciativa privada pudesse explorar o potencial econômico que temos sobre as nossas terras’, ressaltou.

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior, comemorou os 62 anos de emancipação do Acre e fez menção ao governador Gladson Cameli pelo trabalho de desenvolvimento no estado. ‘Parabéns pelos 62 anos de participação política; que continuemos juntos construindo um futuro ainda mais próspero para a nossa terra. E quero aqui, governador, mais uma vez lhe agradecer por implementar esse povo maravilhoso, implementar todos os que nos representam aqui no governo e também nos nossos poderes, e dizer ao senhor o quanto a Casa do Povo cresceu com a sua ajuda, com a sua paciência, com a sua democracia. Eu não me canso porque no seu governo o deputado estadual teve oportunidade. Eu amo o Acre de todo o meu coração. Então, viva o Acre e viva o nosso povo”, agradeceu.

Marcaram presença a defensora-pública geral da Defensoria Pública do Acre, Simone Santiago; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga; o primeiro-secretário da Aleac, deputado estadual Nicolau Júnior; a ex-governadora do Acre, Yolanda Lima; o secretário de educação, Aberson Carvalho; o procurador-geral do Ministério Público, Danilo Lovisaro; o secretário de segurança pública, coronel José Américo Gaia; o secretário de governo, Luiz Calixto; o delegado-geral de Polícia Civil, Henrique Maciel; além de centenas de alunos dos colégios militares e demais autoridades.

Breve histórico

A emancipação do estado do Acre foi oficializada pelo então presidente da República, João Goulart, em 15 de junho de 1962, data que marca o aniversário do estado.

Importantes marcos da história acreana indicam que até o início do século XX, a região situada no extremo sudoeste do Norte do Brasil não era parte do território nacional, pertencendo à Bolívia e ao Peru. A incorporação do Acre ao Brasil ocorreu após a assinatura do Tratado de Petrópolis em 1903, um acordo entre os governos brasileiro e boliviano. As negociações diplomáticas com o Peru foram concluídas somente em 1909. No mesmo ano de 1909, a então capital conhecida como Alto Acre foi rebatizada para Penápolis e, em 1912, recebeu o nome definitivo de Rio Branco.

Antes da emancipação em 1962, o governador do Acre era nomeado diretamente pelo presidente da República. A primeira eleição ocorreu em outubro daquele ano, elegendo o historiador e político José Augusto de Araújo como governador.

FOTOS DE SÉRGIO VALE