Governo do Acre anuncia preparativos para a Supertaça Acreana de Futebol

O governador Gladson Cameli (PP), ao lado do secretário adjunto de Esporte, Ney Amorim, divulgou nesta quarta-feira (22) os detalhes da organização da Supertaça Acreana de Futebol, que terá início no dia 7 de junho. “Este evento promete ser um dos maiores já realizados em nosso estado, exaltando o talento e a dedicação dos atletas acreanos”, afirmou Cameli.

Com 58 equipes inscritas, 1.400 atletas e 168 membros das comissões técnicas, o evento contará com o suporte de aproximadamente 30 profissionais. A expectativa é atrair um público de no mínimo 5 mil espectadores. “Além de promover o esporte, a Supertaça reforça nosso compromisso com a inclusão social e o desenvolvimento regional. Acreditamos que o esporte é uma poderosa ferramenta para unir comunidades e impulsionar o crescimento do Acre”, declarou.

Ney Amorim expressou confiança no sucesso do campeonato. “Os municípios estão se mobilizando, promovendo seus campeonatos locais, e os vencedores se enfrentarão na capital, tornando a Supertaça um marco no calendário esportivo estadual.”