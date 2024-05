Acre abre inscrições para 2ª edição do Concurso de Qualidade do Café

A Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) anunciou nesta quarta-feira, 22, a abertura das inscrições para a 2ª edição do Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Estado do Acre, conhecido como Qualicafé. O concurso visa incentivar a produção de cafés de alta qualidade, promovendo melhores práticas agrícolas, sustentabilidade e a valorização da cultura do café na região.

O Qualicafé tem como objetivo agregar valor ao produto local e divulgar a diversidade de sabores e aromas do café acreano. O titular da pasta, Luís Tchê, valoriza: “Esta segunda edição do Qualicafé vem para reafirmar o que já vimos na primeira: o Acre produz, e com qualidade. O governo continua fazendo os investimentos em insumos, mudas e assistência técnica junto aos produtores”.

O gestor estadual também aponta que os vencedores do Qualicafé terão seu café avaliado na Semana Internacional do Café em Belo Horizonte: “O Estado investiu e teremos um estande para receber bem nossos produtores e juntos contarmos nossa história de produção sustentável”.

Os cafeicultores interessados podem se inscrever até o dia 9 de agosto, por meio do seguinte link: https://www.even3.com.br/qualicafe. A inscrição é gratuita e exige a submissão de documentos pessoais e comprovação de posse da propriedade. Amostras de café deverão ser entregues para avaliação, com cada produtor podendo inscrever apenas um lote de café.

As amostras serão codificadas, para garantir imparcialidade, e analisadas por uma comissão julgadora de degustadores certificados. Os melhores cafés serão premiados com incentivos oferecidos por patrocinadores do concurso, como equipamentos de irrigação e adubos, assim como valores em dinheiro, totalizando R$ 17.100,00. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 25 de outubro de 2024.

O edital completo, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13780, especifica os critérios de avaliação e as obrigações dos participantes. Amostras desclassificadas por não atenderem aos requisitos mínimos ou apresentarem irregularidades serão eliminadas do concurso.