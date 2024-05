Ponte no Rio Grande do Sul é arrastada pela correnteza durante vídeo gravado por prefeita

Um vídeo gravado pela prefeita de Santa Maria (RS), a 145 km de Porto Alegre, mostra o momento em que uma ponte é arrastada pela correnteza durante um temporal. O estado é atingido por fortes chuvas desde a última segunda-feira (29). Não há registro de feridos.

O vídeo foi postado pela prefeita Gisele Caumo na manhã desta terça-feira (30) em uma rede social. No início do vídeo, ela mostra que a estrutura da ponte já havia sido danificada pela força da água.

Ela segue falando sobre outros problemas provocados pelas chuvas, como obstrução de bueiros e deslizamentos de terra, e pede à população que se proteja. Em seguida, a ponte é arrastada pela correnteza.

Assista:

No vídeo, a prefeita afirmou que a ponte era uma importante ligação entre Santa Tereza e outros municípios da região, como Valentim do Sul.

A ponte foi levada pelas águas do Arroio Marrecão. O curso d’água é um afluente do Rio Taquari, que apresenta situação delicada em razão das chuvas. Na manhã desta terça, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para inundação do rio.

A CNN questionou a Defesa Civil se será construída uma ponte provisória na região, mas ainda não obteve retorno.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirmou que, na cidade de Bento Gonçalves, que fica a cerca de 30 km de Santa Tereza, houve registro de 132 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.

O Rio Grande do Sul está em alerta de perigo para tempestades até as 18h de quinta-feira (2).

Onde fica Santa Tereza A cidade de Santa Tereza é um dos municípios da Serra Gaúcha. Está a cerca de 140 quilômetros de locais turísticos da região, como Canela e Gramado.

Com 1.505 moradores, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade é uma das menos populosas do Rio Grande do Sul.