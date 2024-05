Funcionários fazem paralisação após Contax cobrar desconto a colaboradores

Dezenas de funcionários da empresa Contax iniciaram uma paralisação na manhã desta terça-feira (30) em razão de uma notificação da empresa de que, a partir de junho, a Contax irá descontar de salários de funcionários que prestaram serviços à empresa em 2022 (data do pedido de falência) os valores referentes a férias e décimo terceiro salário, que foram adiantados.

O ac24horas teve acesso a uma notificação enviada pela Contax a um funcionário, que diz: “Em 2022, quando entramos em Recuperação Judicial – RJ, para garantir que você recebesse regularmente as férias e o 13° salário integrais, realizamos o adiantamento de valores de períodos futuros. Para regularizar esses valores, iniciaremos em junho.24 (folha de abr.24) o desconto do saldo dos valores adiantados”. De acordo com a denúncia, há funcionários que deverão ter que devolver à Contax quase R$ 4 mil reais, de forma parcelada e com juros, sem que houvesse qualquer tentativa de contato prévio com os colaboradores.

“Os valores a serem descontados estão com juros por parcelamento que nem foram acordados, ou sequer foram transparentes com os funcionários. Estamos com o nosso aumento de salário mínimo ainda pendente, sem ser executado pela empresa, já estamos indo para maio e nem o retroativo nos pagaram, e agora além de não pagarem ainda estão nos cobrando”, disse uma funcionária.

A reportagem foi até a sede da empresa, mas ninguém quis falar sobre o assunto. A reportagem deixou número para contato, casa haja o interesse da empresa de se manifestar.