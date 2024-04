Vídeo: criminosos invadem festa e atiram contra convidados

Uma festa foi interrompida por um tiroteio em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (13). Cinco convidados ficaram feridos na ação. Um deles morreu.

Imagens mostram o momento em que os criminosos descem do carro, com os rostos cobertos e armas em punho. A ação é rápida, dura apenas alguns segundos.

O circuito interno do espaço em que o evento acontecia mostra o momento em que criminosos armados invadem o espaço. Eles não anunciam assalto. Parecem procurar por alguém que estaria no evento e atiram contra frequentadores do local. Veja imagens abaixo.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos são ligados ao crime organizado na Comunidade da Chacrinha. Entre os cinco feridos, levados para o Hospital Estadual Carlos Chagas, havia um PM, que estava desarmado no momento do ataque. Além disso, um dos baleados possui registro de colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC). Ele estava com uma arma e chegou a trocar tiros com os criminosos.

Durante a troca de tiros, dois dos homens que invadiram o evento também foram baleados, mas conseguiram fugir, junto com os outros três suspeitos. Horas mais tarde, um dos criminosos teria dado entrada também no Hospital Estadual Carlos Chagas mas não resistiu.

“Cabe ressaltar que o ataque aconteceu motivado por criminosos responsáveis pela maioria das tentativas de expansão do domínio territorial no Rio de Janeiro”, escreveu a PM em nota.

A Polícia Civil investiga o caso.

Confira as imagens da ação criminosa: